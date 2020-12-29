نائب: المشروعات القومية مؤشر لإرادة الدولة نحو التنمية المستدامة

قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن جملة المشروعات القومية التي نفذتها مصر طيلة السنوات الـ6 الماضية وما زال بعضها لم يفتتح بعد، تساوي بالفعل جملة ما تم تنفيذه في الوطن على مدى 40 سنة، بجانب سرعة إنجازها ودقة تنفيذها وضخامتها بشكل لم يسبق له مثيل.وأضاف زكريا، في تصريحات له اليوم، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد اجتماعه بالعديد من قادة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للاطلاع على سرعة ودقة وخارطة تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة، التي تنفذها الهيئة ومنها العاصمة الإدارية وميناء العريش وجملة الطرق والمحاور بمحافظة القاهرة ومئات المشاريع غيرها، رسالة لمواصلة العمل بكافة المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الانجاز.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشاريع القومية ترسخ الواقع الجديد الذى يتبلور للدولة المصرية من كافة الجوانب على نحو عملي وواقعي ملموس ويشعر به الجميع حاليا ومستقبلا، مضيفا أن هناك إحصائيات رسمية تؤكد على أن مصر قاربت تنفيذ 15 ألف مشروع قومي وعملاق خلال السنوات الماضية وهو رقم مهول يدل على مدى الإنجاز الذي يحدث على أرض الوطن.