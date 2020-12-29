«التضامن»: تدريب 90 عضو هيئة تدريس بالجامعات على «مودة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، إن برنامج "مودة" يهدف إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية وذلك من خلال المحاور التالية:- الاتصال المُباشر:تم ضم ثلاث جامعات إضافية ضمن خطة التوسع التدريجي لتعميم تدريبات مودة بالجامعات، حيث تم تنفيذ ثلاث ورش تدريب مدربين TOT لعدد 90 عضو هيئة تدريس بجامعات؛ السويس، وأسيوط، وجنوب الوادي.كما تم تنفيذ 315 تدريبًا لعدد 18.900 طالب وطالبة على مستوى 8 جامعات.وتم أيضا تنفيذ عدد 100 تدريبًا لإجمالي 5624 من مكلفى الخدمة العامة على مستوى 19 محافظة؛ البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الفيوم، دمياط، السويس، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية، كما تم إعداد دليل تدريبي تفاعلي استنادًا إلى المادة العلمية الأساسية للمشروع لتنفيذ تدريبات تتناسب مع طبيعة الفئات التي تتردد على مراكز الشباب.كما تم تدريب وإعداد شبكة من المدربين الشباب من خلال تنفيذ 3 دورات تدريب مدربين TOT لعدد 82 مدرب شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد قام المدربين بتنفيذ 43 تدريبًا خلال 2020 بقوة استهداف 1962 شاب وفتاة من المترددين على مراكز الشباب بعدد 20 محافظة.وتم أيضا إطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم من قِبَل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي، وقد تم تدريب 203 متدربة من خلال 5 تدريبات على مستوى محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية.كما تم تنفيذ 4 تدريبات بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب 143 من الفتيات العاملات بالمصانع على مستوى ثلاث محافظات؛ القاهرة، والفيوم، وبني سويف، فضلا عن تنفيذ 10 تدريبات بالتعاون مع نادي روتاري للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن بإجمالي 196 متدرب على مستوى 3 محافظات؛ القاهرة، والأسكندرية، والفيوم، كما تم تنفيذ 3 تدريبات بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي لتدريب عدد من الفتيات الأولى بالرعاية اللائي يتم تجهيزهن من خلال الجمعيات الشرعية بواقع 122 مُشارك بأسيوط والسويس.- محور التدريب عن بُعد، منصة مودّة الرقمية:تُمثّل المنصة نموذجًا للتحول الرقمي في التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية بالشكل الذي يُمكّن المشروع من الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة مع ضمان تقديم المحتوى بجودة ودقة عالية وموحدة، وقد ارتفعت معدلات التردد والتسجيل على المنصة بشكل ملحوظ تزامنًا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد المترددين على المنصة إلى 2.178.000، بالإضافة إلى ما يقرب من 50.000 تسجيل.واعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مارس 2020 المنصة الرقمية كمتطلب تخرج اختياري اعتبارًا من العام الجامعي 20202021.جدير بالذكر أن المشروع قد قام بتغذية المنصة في منتصف شهر يونيو2020 بالمزيد من مقاطع الفيديو بواقع 17 دقيقة إضافية تتناول موضوعات ملحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وتتضمن أهم الموضوعات التي تم إضافتها تقبُّل التغيرات التي تطرأ على شريكة العمر مع مرور الزمن، الممارسات الضارة ضد الإناث؛ ختان الإناث، والزواج المبكر، أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، التربية الإيجابية، المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة التي تؤثر على الحياة الزوجية.- صفحة "مودّة" على منصة الفيسبوك:يأتي عمل الصفحة مكملًا لعمل منصة مودة، وتمثل نافذة هامة للتسويق لمكونات المنصة وأهميتها بين الفئات المستهدفة، وقد تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسر المصرية وتعامُلها مع أزمة كورونا، وكيفية الاستفادة من حملة خليك في البيت في قضاء وقت مفيد بين أفراد العائلة والعمل على تفادي الخلافات، ويتم إضافة فيديو جديد يوميًا على الصفحة، وقد شهدت الصفحة ارتفاعًا غير مسبوق في التفاعل.- إطلاق مُبادرة التدريب التفاعُلي عبر الإنترنت:هذه المبادرة تم إطلاقها كخطوة للتأقلم مع أزمة كورونا وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وبعد أن توقفت الأنشطة التدريبية المباشرة التي يقوم بها المشروع في مختلف التجمعات الشبابية، حيث قام المشروع بتنفيذ 30 تدريبًا تفاعُليًا من خلال تطبيق زووم بعد أن قام بتنفيذ 8 تدريبات تجريبية على مرحلتين لتقييم وتعديل التجربة لضمان جودة التدريبات ووضع آلية رقمية لقياس مردود التدريبات على الفئات المستهدفة، والتأكُد من تعديل المحتوى التدريبي بالشكل الذي يتناسب مع آلية الإنترنت والوقت المحدد للتدريب والذي يتراوح بين 150 إلى 180 دقيقة.واستعان المشروع بعدد 30 مدربة من الذين سبق وأن تم إعدادهم وتدريبهم على المحتوى العلمي للمشروع خلال فبراير 2020 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واستفاد من هذه التدريبات 884 متدربة من 27 محافظة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المصريين المقيمين بالخراج.