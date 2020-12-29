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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيق في حمل طالبة سفاحا في المقطم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:03 م
حمل طالبة
حمل طالبة
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل في واقعة اتهام عامل لشاب بالتعدي جنسيًا على ابنته والتسبب في حملها سفاحًا في منطقة المقطم.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة وتبين أنها طالبة في الصف الأول الثانوي، ارتبطت بعلاقة عاطفية بـ "ف. س" بسبب ترددها على شقيقاته البنات واستغل المتهم أن الفتاة تعيش برفقة جدتها، ووالدها يعمل في مصنع ويغيب عن المنزل لمدة 20 يومًا في الشهر ومنفصل عن والدتها، وعاشرها ثلاث مرات حتى حملت منه.

وتبين أن والد الفتاة عندما علم حاول أن يتفق مع أسرته، وتم زواجهما عرفي ولكن الشاب رفض توثيق العقد.

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