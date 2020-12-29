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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كورس رجيم» يقود «حماية المستهلك» لضبط آلاف الأدوية مجهولة المصدر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:03 م
الأدوية
الأدوية
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية موسعة في محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ والسويس وبني سويف، استهدفت الصيدليات والمراكز الطبية ومخازن المستلزمات الطبية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين، أسفرت الحملات بمحافظة القاهرة عن غلق عيادة وضبط 138 صنف أدوية مجهولة المصدر، بعد أن تلقي الجهاز شكوى من مستهلك يتضرر فيها من شراء "كورس رجيم" من أحد العيادات الخاصة وبعد الشراء وجد أن الدواء به رائحة كريهة والعلبة الخاصة به مفتوحة.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في محافظة سوهاج تم ضبط 160 أمبول أدوية مخدرة و1133 أمبول أدوية مجهول المصدر و2000 زجاجة أدوية مجهولة المصدر و50 جهاز حجامة بمخزنين للأدوية وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار حسام الدين، إلى أنه في محافظة السويس تم إعداد حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي على 12 صيدلية وأسفرت الحملات عن غلق صيدليتين لعدم وجود دكتور صيدلي وضبط 600 قرص أدوية مخدرات جدول و90 قرص أدوية منتهية الصلاحية و30 أمبول أدوية غير مسموح بتداولها، وعليه تم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإخطار النيابة العامة للتصرف.

وبمحافظة بني سويف تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة استهدفت الحملات مركزين للحجامة وتم ضبط 2200 كاس حجامة و800 أنبوبة اختبار لجمع الدم و170 مشرطا جراحيا وتم غلق المركزين بالشمع الأحمر والتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات بمحافظة كفر الشيخ ضبطت 5161 قرص أدوية مخدرة مهربة مجهولة المصدر وتم مصادرة الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤنها.

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