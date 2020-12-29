تخريج 13457 ألفًا بنظام التلمذة الصناعية.. إنجازات التدريب المهني خلال 2020

حقق قطاع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة عددًا من الإنجازات خلال عام 2020 جاءت كالتالي:- تخريج 13457 ألف طالب وطالبة "بنظام التلمذة الصناعية"، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.- تنفيذ 113 برنامجًا تدريبيًا في مجال التدريب المهني والفني حضرها 435 دارسًا من داخل المصلحة، و518 دارسًا من خارج المصلحة يمثلون 14 شركة و353 فردًا.- حصول مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على المركز الثانى في مسابقة نواة جائزة الإبداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020.- تعزيز القدرات المؤسسية لمكون تدريب المدربين وتم بدء المرحلة الثانية لـ 18 برنامجًا تدريبيًا للقيادات العليا والوسطى والمدربين والإداريين.- وفيما يخص مكون تطوير المناهج تم الانتهاء من تطوير 18 مهنة وجارى التنفيذ وفقا لمعطيات التغذية العكسية.- بالنسبة لمكون تحديث المعدات والأثاث تم اكتمال توريد وتركيب الاثاث لعدد 41 موقعًا كمرحلة ثانية والتى ستغطى المصلحة بالكامل.- إتاحة المناهج التعليمية المقررة لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة إلكترونيًا وتحويل نظام القبول التقليدي إلى النظام الإلكتروني وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.