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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تخريج 13457 ألفًا بنظام التلمذة الصناعية.. إنجازات التدريب المهني خلال 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:02 م
التدريب المهني
التدريب المهني
دعاء أبو العزم
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حقق قطاع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة عددًا من الإنجازات خلال عام 2020 جاءت كالتالي:

- تخريج 13457 ألف طالب وطالبة "بنظام التلمذة الصناعية"، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.

- تنفيذ 113 برنامجًا تدريبيًا في مجال التدريب المهني والفني حضرها 435 دارسًا من داخل المصلحة، و518 دارسًا من خارج المصلحة يمثلون 14 شركة و353 فردًا.

- حصول مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على المركز الثانى في مسابقة نواة جائزة الإبداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020.

- تعزيز القدرات المؤسسية لمكون تدريب المدربين وتم بدء المرحلة الثانية لـ 18 برنامجًا تدريبيًا للقيادات العليا والوسطى والمدربين والإداريين.

- وفيما يخص مكون تطوير المناهج تم الانتهاء من تطوير 18 مهنة وجارى التنفيذ وفقا لمعطيات التغذية العكسية.

- بالنسبة لمكون تحديث المعدات والأثاث تم اكتمال توريد وتركيب الاثاث لعدد 41 موقعًا كمرحلة ثانية والتى ستغطى المصلحة بالكامل.

- إتاحة المناهج التعليمية المقررة لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة إلكترونيًا وتحويل نظام القبول التقليدي إلى النظام الإلكتروني وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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