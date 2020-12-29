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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسماعيلية: اختيار 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:00 م
حياة كريمة
حياة كريمة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، عن اختيار 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة لاختيار 1000 قرية و50 مركز على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة البنية التحتية بها وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما قام بمتابعة كافة سير الأعمال بالقطاعات الخدمية فوجه بتكثيف العمل بقطاع النظافة واستمرار الحملات الميدانية المستمرة للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض هيبة القانون وعدم التعدي على أملاكها بأي صورة من صور التعديات كما وجه بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وإحلال وتجديد للأعمدة الأخرى.

فقد تضمنت مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مياة شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز وكافة المرافق لـ 1000 قرية و50 مركز فكان قد تم أختيار١٦ قرية بالقنطرة شرق وهم قرية الأبطال، التقدم، جلبانة، السلام، وتوابعها ميت ابو الكوم الجديدة، الإسماعيلية شرق رقم٦، التل الأحمر. عزبة العرب، السلام الجديدة، بوابة القنطرة شرق، بئر أبوعروق،بير حبيطه، بير مدكور، جبل أم خشيب، حوض أبوسمارة، كتيب الحبيشي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة لحصر احتياجات تلك القرى والتوابع بكافة مرافقها.

كما أنهت حياة كريمة بمبادرة التصالح حياة تحت رعاية رئيس الجمهورية مرحلتها الأولى بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ باستهداف 6 قرى الأكثر احتياجا منها 3 بالقنطرة شرق و2 القنطرة غرب و1 القصاصين بإجمالي 46 حالة من الأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن ومؤسسة صناع الخير الاجتماعية وتم التكفل بـ25 % الدفعة الأولى من قيمة التصالح.

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