«الصحة» تنفذ توجيه السيسى.. لحظة نقل «شيرين» مريضة داء الفيل إلى المستشفى (فيديو)

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن وزارة الصحة استجابت لاستغاثة السيدة "شيرين سمير راغب عبد المقصود"، المُصابة بداء الفيل في قرية بئر شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي ناشدت خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بعلاجها.وأضاف وكيل الصحة في تصريحات خاصة، أنه تم نقل الحالة اليوم في سيارة إسعاف مُجهزة، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، بمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم وتقديم الرعاية الطبية وفقًا لظروف حالتها الصحية، والتي سيشرف عليها بنفسه ومتابعة حالتها أول بأول.وكانت "شيرين"، مريضة داء الفيل والتي يتخطى وزنها ٤٠٠ كيلو قد طالبت بمساعدتها في العلاج من المرض الذي يفتك بها، وتداول أهل قريتها قصتها لمحاولة مساعدتها عبر مواقع التواصل، والتي وانقطع مصدر رزقها لعجزها، حتى أصبحت تتلقى المساعدات من أهل القرية، وأطلقوا لها استغاثة للمسؤولين؛ لعلاجها من الآلام وسدْ ديونها.