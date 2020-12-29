وفد تركي يتوجه لدمشق لحل الخلافات بين البلدين

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم، أن وفدا تركيا رفيع المستوى غادر الأراضى التركية متجها إلى العاصمة السورية دمشق، للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية، لحل الأزمات المتفاقمة بين دمشق وأنقرة.يأتى ذلك في أعقاب تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده حل المشاكل مع سوريا، وبالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين في العديد من المواقع بالشمال السوري.وذكر موقع تي 24 التركي، أن الوفد التركي يضم ضباط مخابرات وعسكريين رفيعي المستوى، وأن الزيارة تأتي بوساطة روسية، للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية لحل الأزمات والمشاكل بين دمشق وأنقرة.وأضاف الموقع أن أردوغان قد صرح في وقت سابق، بأن الحكومة التركية على أتم الاستعداد للحوار والنقاش مع دمشق في جميع القضايا.في سياق متصل قال مصدر سورى أن الحكومة السورية على أتم الاستعداد، لبدء المحادثات مع الحكومة التركية، والعراقية، والإيرانية من أجل حل الأزمات.