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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6861 حملة تفتيشية و2095 دراسة.. حصاد الرقابة الصناعية في 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:55 م
المصانع
المصانع
دعاء أبو العزم
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حصلت «الدستور» على حصاد قطاع التفتيش والرقابة على المصانع، ممثلا في مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتمثلت أبرز أعمال مصلحة الرقابة الصناعية في الآتي:
- إجراء 6861 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية.
- عمل 2095 دراسة سماح مؤقت ودروباك و11734 دراسة فنية متنوعة.
- إصدار 3355 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
- اعتماد وتجديد 715 مركز خدمة وصيانة (خدمة مابعد البيع) واستخراج 21 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.
- مخاطبة 1410 جهة إدارية بشأن المصانع المخالفة وعمل 336 إنذار وقضية استقبال وفحص 1517 شكوى تم عمل 107 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1740 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.
- تأهيل 3 فروع جديدة وإدراجها فعليًا ضمن شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 وهي طنطا – شبين الكوم – برج العرب.

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