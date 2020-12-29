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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمل توفى حاتم علي قبل إكماله.. فما هو؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:32 م
حاتم علي
حاتم علي
إيمان ماهر
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بعد 20 عامًا على عرض العمل الدرامي الزير السالم عام 2000، للمخرج السوري حاتم علي، قرر التحضير لإعادة تقديم مسلسل "الزير سالم" ليعود برؤية جديدة في 2021، لكنه توفى قبل أن يحقق أمنيته.

وفاة حاتم علي

وتوفي اليوم الثلاثاء المخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

«الزير سالم» أُنتج وعُرض لأول مرة في رمضان من عام 2000، على قناة “MBC 1″، ووصل عدد حلقات المسلسل إلى 40 حلقة، وله شعبية واسعة بين الجمهور السوري والعربي، وهو يجسد شخصية عدي بن ربيعة، الذي تدور قصته عن فارس وشاعر ينتمي إلى فترة الجاهلية قبل الإسلام، وأحداث “حرب البسوس”.

وصف الزير سالم بالملحمة التاريخية نظرًا وللأحداث المشوقة والدرامية التي تخللته، متناولًا واحدة من أكثر الحروب "الأهلية" شهرة وجدلية في التاريخ العربي قبل الإسلام.

وقبل وفاته صرح بإعادة العمل الدرامي على شكل فيلم، وأن فكرة الفيلم مطروحة منذ عامين، وإلى أن النص سيكون بالشراكة بينه وبين الكاتب والمخرج المسرحي زياد عدوان، وهو نجل كاتب مسلسل "الزير سالم" الكاتب والروائي والشاعر السوري ممدوح عدوان الذي رحل بعد إنتاج المسلسل بأربعة أعوام (2004).

وكان قد أشار أيضًا إلى أنه سيكون سعيدًا لو استطاع جمع فريق المسلسل ثانية بالفيلم إلى جانب كل من جمال سليمان وتيم حسن وباسل خياط.

وكان قد شارك في العمل كوكبة من نجوم الدراما السورية على رأسهم الفنان "سلوم حداد" الذي جسد شخصية "الزير سالم" والراحل "خالد تاجا".

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