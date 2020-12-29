بتكلفة 11 مليون جنيه.. تطوير شبكات كهرباء كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوي الأداء مستمرة؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتكلفة استثمارية 11 مليونًا و534 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط شملت إحلال وتجديد بمركز ومدينة الرياض مغذى ري 3 الحفير بـ 30 عامودًا وبرجًا، و7 أطنان موصلات متوسط بتكلفة مالية 270 ألف جنيه، وإحلال وتجديد بمدينه فوه مغذى قبريط بـ 9 أعمدة وبرج بـ 10 أطنان موصلات متوسط بتكلفة مالية 475 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد كابل بين سيدى عبدالله والشيخ ريان بـ 500م كابل متوسط بتكلفة مالية 305 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد مغذى السالمية ب 30 عامود وبرج بـ 500م كابل متوسط بتكلفة مالية مليون و607 ألف جنيه.وأضاف محافظ كفر الشيخ،تم تجديد مغذى " 12، 13 " بالوحة توزيع سخا بـ 4 كم كابل متوسط بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذيات " المناوفة - الثروة السمكية - الكفر الشرقي " ب 23 عامود وبرج بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 202 الف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى ريف زويع بـ 4 ابراج بـ 9م كابل متوسط بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 694 الف جنيه.وأكد المحافظ، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، وتضمنت مغذى ريف ابشان ب 7 ابراج ب 9 أطنان موصلات بمدينة بيلا بتكلفة 269 الف جنيه، كذا إحلال وتجديد مغذى ريف حازق بـ 18 برج ب 5اطنان موصلات بمدينة بيلا بتكلفة 560 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مغذيات بمركز ومدينة سيدى سالم " فرش بركات، السحماوى، الروضة، الغنايمة، شوقي " بـ 5 اطنان موصلات بتكلفة 559 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد بمركز ومدينة الرياض كابل خروج الرياض بـ 600م كابلات متوسط بتكلفة 532 الف جنيه، تم إحلال وتجديد مغذى الثروة السمكية بـ 18 برج بـ 5'2 كابلات متوسط بتكلفة 350 الف جنيه،و إحلال وتجديد مغذى الغابات البحرية بـ 20 برج بتكلفة مالية 183 الف جنيه، وكذلك إحلال وتجديد مغذى الزاوية " 2،1 " بـ 38 برج بـ 150 كابل متوسط بتكلفة 497 الف جنيه، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين.هذا فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات المنخفض بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة الرياض، شملت 26 قرية بـ 532 عامود بتكلفة مليون و436 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 8 قرى بمركز ومدينة سيدى سالم بـ 67 عامود، بتكلفة 181 الف جنيه، لتحقيق رضاء العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.وأكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الاداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، لافتًا إلى الاهتمام بتفعيل كل الاليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.