مدير «تعليم القاهرة» يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد المجيد

تقدم محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية بمحافظة القاهرة، بخالص التهاني القلبية للقيادات وجميع العاملين والطلبة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021، كما هنأ وكيل تعليم القاهرة الأقباط وقدم لهم خالص التهاني بإعتبارهم شركاء الوطن، متمنيا عاما جديدا سعيدا للجميع وأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها من الوباء والبلاء.كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد هنأ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأعرب عن أصدق التهاني وأجمل الأمنيات للأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، آملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا وأن يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن وأن تحيا مصر دائما بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة.