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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سعفان» يتفقد الإجراءات الوقائية بالمنشآت الحكومية بالشرقية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:48 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام المحافظة، وتأتي هذه الزيارة في لمتابعة وزارة القوى العاملة تنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة التدابير داخل المنشآت الحكومية،وفي المناطق الصناعية والاستثمارية كثيفة العمالة والتي تشهد وجود عدد كبير من المصانع الإنتاجية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين.

و أشاد وزير القوى العاملة، بمجهودات المحافظة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل داخل المصانع والشركات الخاصة، للتأكد من التزامها باتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار متابعة الجهاز التنفيذي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية التجارية بنطاق المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر بين المحافظة وممثلي جمعيات المستثمرين بالعاشر من رمضان،و بلبيس، والصالحية الجديدة، وبساتين الإسماعيلية لتنظيم ورديات العمل داخل المصانع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لضمان استمرار العمل وعدم تعطيل الإنتاج.

كما أشار محافظ الشرقية إلى سعي المحافظة الدؤوب لحصر، ومراجعة إعداد العمالة غير المنتظمة وإرسال قاعدة بيانات مجددة بها، لوزارة القوى العاملة للحفاظ على حقوق هذه الفئة من العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.

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