«تعليم القاهرة» تطهر المدارس لمواجهة كورونا استعدادا للامتحانات

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لامتحانات الفصل الدرسي الأول بالمرور على الإدارات التعليمية والمدارس وتعقيمها، مع تعقيم ديوان عام إدارة الخليفة والمقطم وكونترول الشهادة الإعدادية، بحضور وإشراف جمال سلطان، مدير عام الإدارة.وعقم عصام الشحات، رئيس جمعية "حياة كريمة"، ديوان إدارة الخليفة والمقطم مع شباب الجمعية، وتقدم مدير عام الإدارة التعليمية بالشكر على ما بذله وعلى التعاون للحد من انتشار فيرس كورونا.أيضا، جرى تطهير مدارس النزهة وتعقيم وتطهير إدارة غرب القاهرة وتعقيم وتطهيرإدارة دار السلام والبساتين التعليمية ومدارسها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.وتم تعقيم وتطهير مدارس إدارة السيدة زينب التعليمية مدرسة الشمس الرسمية لغات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.