حظر سير أي سيارة لا يرتدي سائقها الكمامة بأبوقرقاص في المنيا

تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحررت 7 مخالفات للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وكلف رئيس المركز مدير إدارة المواقف بمنع سير أي سيارة لا يلنزم سائقها بارتداء الكمامة وكذا الركاب، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.