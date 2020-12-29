باحث: المسلم الصوفي قادر على ترويض نفسه وجعلها طائعة تائبة

شارك الدكتور محمد المهداوي، الباحث في الفكر الإسلامي، ومدير المعهد النهائي للتعليم العتيق بوجدة في فعاليات النسخة الـ 33 من ليالي الوصال الصوفية التي نظمتها مؤسسة الملتقى ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، حيث تناول موضوع وسائل التزكية الروحية.وعرض «المهداوي» في مداخلته جملة من وسائل تزكية النفس، مستشهدًا بنصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العرفان، وأبرز أن العمل على تزكية النفس ومحاسبتها من علامات الفطنة والكياسة، ومن أسباب الفلاح والنجاح في الدارين.وأشار «المهداوي» إلى أن «محاسبة المسلم لنفسه من أهم وسائل التزكية الروحية عند السادة الصوفية الأوائل، الذين كانوا يذلون أنفسهم زهدًا فى الدنيا، فكان المريد الصوفى قديمًا يعاقب نفسه ليلًا ونهارًا حتى تأخذه نفسه هذه إلى طرق الفساد والغي، فالإنسان المسلم الصوفي قادر على ترويض نفسه وجعلها نفسًا طائعة تائبة للمولى سبحانه وتعالي».