مصر والبحرين تبحثان سبل تعزيز التعاون الشبابي والرياضي

التقى وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، أيمن بن توفيق المؤيد، اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى مملكة البحرين ياسر محمد أحمد شعبان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.وأشاد الوزير البحريني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البحرين ومصر، في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في تعزيز الدور المشترك للارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي في كلا البلدين.وبحث الوزير البحريني مع السفير المصري، السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي والرياضي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة القطاع الشبابي والرياضي في كلا البلدين.من جانبه، ثمن السفير شعبان، الجهود المتميزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية والرياضية، ما أثمرت عنه من تحقيق منتسبي هذين القطاعين للعديد من الإنجازات الشبابية والرياضية، معربًا عن ثقته بأن يسهم اللقاء في تحقيق مجال واسع من التفاهم والتلاقي لتأطير عملية التعاون بين البحرين ومصر في قطاعي الشباب والرياضة.يأتي ذلك فيما بحث رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مع رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد النائب علي عيسى إسحاقي، آخر التحضيرات حول مشاركة المنتخب البحريني الأول لكرة اليد، في مونديال كأس العالم التي تحتضنها مصر يناير القادم، وكذلك ملف تحضيرات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو في شهر يونيو 2021.