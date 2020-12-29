الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الأسقف الشهيد

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الأسقف الشهيد
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:49 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القدّيس توما بيكِت، الأسقف الشهيد.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه «وُلِدَ توما بيكت في لندن عام 1118 م. بعد وفاةِ والدَيه درسَ القانونَ. عملَ معاونًا لأسقف كانتربري وقامَ بمهامٍ ضخمةٍ في أبرشيّتها، فعُيِّـنَ رئيسَ شمامسةٍ فيها، وأمينَ سرِّ الملكِ هنري الثاني، وعندَ وفاةِ أسقفِ كانتربري، أرادَ الملكُ ترشيحَ صديقِهِ توما، إلّا أنَّ القدّيس توما رفضَ محذّرًا الملكَ مِنْ أنّه لَنْ يكونَ أسقفًا مُتساهِلًا، بل سيُضطَر إلى رفضِ بعضِ الأمور التي لا تتماشى مع إنجيلِ المسيح».
وأضاف: «بالرغم من ذلك نُصِّبَ توما أسقفًا عام 1162م، وأخذَ يدافعُ عن حقوقِ الكنيسةِ وﭐضطُرَ إلى الوقوفِ في وجهِ الملكِ، تمامًا كما سبقَ وأنبأ. لهذا نُفيَ إلى فرنسا مدَّة ستِّ سنوات، ولما رجع إلى وطنِه عادَ إلى تحمُّل المشقَّات الكثيرة إلى أن قتلَهُ جنودُ الملك عام 1170م».
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه «وُلِدَ توما بيكت في لندن عام 1118 م. بعد وفاةِ والدَيه درسَ القانونَ. عملَ معاونًا لأسقف كانتربري وقامَ بمهامٍ ضخمةٍ في أبرشيّتها، فعُيِّـنَ رئيسَ شمامسةٍ فيها، وأمينَ سرِّ الملكِ هنري الثاني، وعندَ وفاةِ أسقفِ كانتربري، أرادَ الملكُ ترشيحَ صديقِهِ توما، إلّا أنَّ القدّيس توما رفضَ محذّرًا الملكَ مِنْ أنّه لَنْ يكونَ أسقفًا مُتساهِلًا، بل سيُضطَر إلى رفضِ بعضِ الأمور التي لا تتماشى مع إنجيلِ المسيح».
وأضاف: «بالرغم من ذلك نُصِّبَ توما أسقفًا عام 1162م، وأخذَ يدافعُ عن حقوقِ الكنيسةِ وﭐضطُرَ إلى الوقوفِ في وجهِ الملكِ، تمامًا كما سبقَ وأنبأ. لهذا نُفيَ إلى فرنسا مدَّة ستِّ سنوات، ولما رجع إلى وطنِه عادَ إلى تحمُّل المشقَّات الكثيرة إلى أن قتلَهُ جنودُ الملك عام 1170م».