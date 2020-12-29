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الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الأسقف الشهيد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:49 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القدّيس توما بيكِت، الأسقف الشهيد.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه «وُلِدَ توما بيكت في لندن عام 1118 م. بعد وفاةِ والدَيه درسَ القانونَ. عملَ معاونًا لأسقف كانتربري وقامَ بمهامٍ ضخمةٍ في أبرشيّتها، فعُيِّـنَ رئيسَ شمامسةٍ فيها، وأمينَ سرِّ الملكِ هنري الثاني، وعندَ وفاةِ أسقفِ كانتربري، أرادَ الملكُ ترشيحَ صديقِهِ توما، إلّا أنَّ القدّيس توما رفضَ محذّرًا الملكَ مِنْ أنّه لَنْ يكونَ أسقفًا مُتساهِلًا، بل سيُضطَر إلى رفضِ بعضِ الأمور التي لا تتماشى مع إنجيلِ المسيح».

وأضاف: «بالرغم من ذلك نُصِّبَ توما أسقفًا عام 1162م، وأخذَ يدافعُ عن حقوقِ الكنيسةِ وﭐضطُرَ إلى الوقوفِ في وجهِ الملكِ، تمامًا كما سبقَ وأنبأ. لهذا نُفيَ إلى فرنسا مدَّة ستِّ سنوات، ولما رجع إلى وطنِه عادَ إلى تحمُّل المشقَّات الكثيرة إلى أن قتلَهُ جنودُ الملك عام 1170م».

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