استطلاع رأي: تدني التصويت لصالح حزب أردوغان فى ديسمبر

أجرى مركز أوراسيا للابحاث، استطلاعًا جديدًا لشهر ديسمبر الحالي عن تدني معدل التصويت لصالح تحالف الشعب يومًا بعد يوم.وذكر موقع جمهورييت التركي، أن نتائج المسح لشهر ديسمبر، التي صرح بها رئيس مركز أبحاث أورسيا، كمال أوزكيراز، كشفت عن تفوق تحالف الشعب الحاكم في 29 محافظة تركية فقط، في حين تفوقت المعارضة في باقي المحافظات التركية الـ52 المتبقية.وسجلت نتائج الاستطلاع -بعد توزيع أعداد المترددين الذين لم يحسموا جوابهم بشكل نسبي - حصول حزب العدالة والتنمية على 33.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 26.6% من الأصوات، وحزب الخير على 13.5%، وحزب الشعوب الديمقراطي 10.5%، والحركة القومية 10%، وحزب المستقبل 2.5%، والتقدم والديمقراطية «ديفا» 2.8%، وحزب السعادة 0.63%.