«الكاثوليكية» تنشر رسالة البابا فرانسيس في عيد الميلاد 2020





نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، رسالة قداسة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان في عيد الميلاد 2020.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.