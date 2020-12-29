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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح تحقيق عاجل في فصل طالب «المداخلة الهاتفية» من جامعة دمنهور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:54 م
جريدة الدستور
ريم محمود _ إسراء جمال
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وجَّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان، والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام.

ووجه الوزير رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤول عنها تاديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات.

كما طلب الدكتور خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق وكذلك موافاته خلال ٤٨ ساعة بتقرير واف من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات.

كما طالب الوزير، الدكتور رئيس الجامعة بتقرير شامل عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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