النمسا تسجل 1868 إصابة جديدة و128 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1868 إصابة جديدة و128 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 355 ألفًا و352 حالة تعافٍ منها 328 ألفًا و974 حالة، بينما توفى 6059 حالة.وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 2527 حالة منها 411 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 299 حالة يليها ستيريا 290 حالة، والنمسا العليا 287 والنمسا السفلى 280 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 72 حالة.