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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بائعو «هدايا الكريسماس» في الإسكندرية: الإقبال ضعيف والـ«أونلاين» يكسب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:36 م
جريدة الدستور
هبة عويضة
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مع اقتراب استقبال عام ميلادي جديد، تسيطر على الأجواء مشاهد الاحتفال، حيث تتزين الشوارع والمحال بشجرة الكريسماس وبابا نويل، وتبدأ عملية شراء الهدايا التذكارية.

وتختلف الاحتفال هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع إصدار قرار من الحكومة المصرية بإلغاء الاحتفالات هذا العام للحد من انتشار الوباء، رصدت «الدستور» حركة البيع والشراء لهدايا الكريسماس بالإسكندرية.

يقول أحمد سعيد أحد بائعي أدوات الزينة والهدايا بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، إنه منذ بداية شهر ديسمبر بدء البائعون فرش البضائع الخاصة بالاحتفال بالكريسماس من الزينة وبابا نويل مختلفة الأشكال والأحجام، وشجرة الكريسماس، والذي هو متعارف عليه كل عام.

وأضاف لـ« الدستور» إن العام الحالي اختلف كليًا، وذلك لانتشار فيروس كورونا حيث أصبح الإقبال أقل من ذي قبل وهناك أماكن كانت تتزين لاستقبال الرواد مثل الكافيهات والمطاعم، وتشتري أدوات الزينة من سوق المنشية، ولكن بعد قرار الإغلاق تأثرت حركة البيع خلال الأيام الأخيرة، حيث اتجه الكثير للاحتفال في المنزل مع الأسرة وشراء بعض الهدايا للمقربين.

واستكمل عصام السيد، أحد بائعي هدايا الكريسماس الحديث قائلًا: الإقبال هذا العام ليس جيدًا، ولكن هناك إقبال على الهدايا مثل بابا نويل، بوكس الكريسماس، وهما الأبرز وذلك للتهادي بين الأهل، والأحباب والأطفال الذين يحبون شخصية بابا نويل.

وتابع أن الأسعار لم يطرأ عليها تغير كبير عن العام الماضي، بل هناك تخفيض في بعضها، بسبب انخفاض الإقبال بالتزامن من الموجة الثانية من فيروس كورونا، وحرص المواطنين على عدم التواجد بالأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار شجرة الكريسماس تبدأ من ٣٠ جنيه حتى ١٠٠٠ جنيهًا حسب حجم الشجرة، وسعر بابا نويل يبدأ من ١٥ جنيهًا حتى ٦٠٠ وأكثر أيضًا حسب الحجم وذلك بالأسواق الشعبية، حيث تبدأ شجرة الكريسماس بالمناطق الراقية من 200 جنيه.

وأشارت شيماء محمد (مصممة هدايا) إلى أنه مع كل مناسبة يتم توفير بوكس باسم تلك المناسبة، مثل بوكس الكريسماس، والذي يتكون من الهدية الرئيسية وهى بابا نويل، مع التزين بالورود والشيكولاتة، مع إضافة أشياء أخرى حسب طلب العميل.

وأضافت لـ«الدستور»: بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا أصبح الإقبال على الهدايا والعديد من المنتجات في المحلات والأسواق ضعيفا، لذلك اتجه الكثيرون إلى البيع أونلاين لمواكبة التغيير وهو ما حقق إقبالا على المنتجات في فترة كورونا.

وأشارت إلى أن بوكس «الكريسماس» يبدأ من 150 جنيه، وحتى 500 جنيه بحسب ما يحتويه البوكيمون هدايا بابا نويل وشجرة الكريسماس، والكرات الملونة، والشيكولاتة والورودة، وبحسب الحجم أيضًا، وبرغم إلغاء الإحتفالات إلى أن الإقبال متوسط، وهناك من يحب أن يهادي أحبائه في الكريسماس.

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