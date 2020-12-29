البابا يعزي الأنبا صموئيل في رحيل القمص إرميا لبيب

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص إرميا لبيب، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشقيقه القمص زوسيما ولجميع أفراد الأسرة المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.و قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة ودعت اليوم الثلاثاء، القمص إرميا لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء بترسا وأبو النمرس التابعة لإيبارشية طموه بمحافظة الجيزة، عن عمر بلغ 68 سنة بعد خدمة كهنوتية دامت 41 سنة.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ولد يوم 3 ديسمبر 1952، وسيم كاهنًا في 2 ديسمبر 1979، ونال رتبة القمصية عام 1994، وهو شقيق القمص زوسيما لبيب، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة الذهب، إيبارشية وسط الجيزة.وتابع:"أقيمت صلوات التجنيز بدير أبي سيفين بطموه مقر مطرانية طموه، بحضور صاحبي النيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشيته، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، وعدد من الآباء الكهنة وأسرة الأب المتنيح نظرًا للظروف الحالية".