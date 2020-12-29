حكومة أردوغان ترفع أسعار الخبز

أعلنت السلطات في العاصمة التركية أنقرة، عن زيادة سعر رغيف الخبز بمقدار 25 قرشًا، قبل حلول العام الجديد، ليصبح سعر الرغيف 1.25 ليرة تركية اعتبارًا من 4 يناير 2021.وأعلنت المديرية العامة للخبز العام في بلدية أنقرة، اليوم الثلاثاء، عن أن سعر رغيف الخبز (250 جرامًا) والذي يباع في الأسواق بقيمة 1 ليرة تركية، سوف يرتفع بمقدار ربع ليرة ليصبح سعر الرغيف في الأيام الأولى من العام الجديد 1.25 ليرة تركية، وورد أن الزيادة في الخبز الذي يستهلكه أهالي العاصمة بنحو 800 ألف رغيف يوميًا تأتي بسبب الضرورة بسبب ارتفاع التكاليف.وقالت المديرية العامة للخبز في بيان رسمي، إن الضرر الناجم عن الزيادة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة جعل من الزيادة في أسعار الطحين والخميرة، بالإضافة إلى تكاليف العمالة والطاقة وغيرها من المصروفات، والتي تجاوزت 30%، أوصلنا إلى نقطة من الصعب تحملها، وجعلت من الضروري إعادة النظر في سعر الخبز.