لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة





وكلف الرئيس الفتاح السيسى بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية للمريضة، التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج، على نفقة الدولة.





على الفور، انتقل فريق طبى متخصص، لتنفيذ توجيهات الرئيس الفتاح السيسي، ونقلوا المريضة بواسطة سيارة إسعاف مخصصة وفريق من المسعفين لمستشفى المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.





وجارى مناظرة الحالة من قبل استشاريين فى تخصصات الجراحة، والباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة.



في استجابة سريعة و لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج السيدة شيرين سمير عبد المقصود، والمقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها إلى أكثر من 350 كيلو، مصابة بـ «داء الفيل»، ما أثر سلبًا على حركتها.