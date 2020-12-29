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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

886 إصابة جديدة و38 وفاة بكورونا في الفلبين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 471 ألفًا و526 إصابة.

وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الثلاثاء- أن 253 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 439 ألفًا و16 متعافى، في حين توفي 38 مريضًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و162 وفاة.

وأشارت إلى أن مدينة دافاو سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها بامبانجا ثم بولاكان ومدينة كويزون وكافيتي.

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