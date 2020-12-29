«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن مشروع النشر الخاص بها، عنوانين جديدين "حكايات الغريب" للأديب الكبير جمال الغيطانى، والثانى "إيقاع الحدث فى العدودة المصرية" للباحث هشام الكومى."حكايات الغريب" للراحل الكبير جمال الغيطاني، صدر عن سلسلة روائع الأدب، ومن المقرر صدور أعمال أخرى للراحل، أولها رائعته "الزينى بركات" حتى تكون متاحة للأجيال الجديدة.وعن سلسلة الدراسات الشعبية التى يرأس تحريرها حسن سرور صدر كتاب "إيقاع الحدث في العدودة المصرية" للباحث هاشم الكومي.وحكايات الغريب هى مجموعة قصصية رائعة تسلط الضوء على ملحمة أكتوبر المجيد، ولكن المؤلف يسلك طريقًا مختلفًا، إنه لا يهتم بالأحداث والعبور والحرب بشكل كبير، وإنما يرصد لنا حياة الناس المدنيين وشخصيات الكثير من الأبطال.تتناول القصص شخصية العميد أركان حرب عبدالله القلعاوي، وعم خضر صاحب نصبة الشاي في مدينة السويس في وقت التهجير، ويرصد لنا حال الأم المصرية التي تنتظر ابنها العائد من الجبهة، ولم يعط المؤلف هذه الأم اسمًا معينًا، وإنما تركها كرمز لكل الأمهات المصريين، ومن الشخصيات البارزة أيضًا الطبيب البورسعيدي الذي رفض أن يترك بلده، وجندي الاستطلاع الفذ الذي يرابط أعلى صخور جبل عتاقة، ومحمود سائق عربة الصحافة، وغيرهم من الشخصيات المبهرة والتي لم يهتم بها أحد بقدر اهتمامهم بالحدث نفسه.. المؤلف يهبط من على مسرح الأحداث إلى دنيا الناس، يحدثنا عن حصار أهالي السويس، وتهجيرهم، وحال الشخص البسيط الذي رفض الهجرة، ويصور لنا أدق تفاصيل حياتهم ومشاعرهم أثناء هذه الأحداث المهولة.