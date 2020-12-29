السادات يشيد بتوجيهات الرئيس بتطوير 1500 قرية ضمن مشروع «حياة كريمة»

أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز ومدينة بمختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات، وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وأكد السادات أن هذه التوجه سبق وأن طالبنا به مرارا كضرورة حتمية حتى يشعر أهالى القرى والريف المصرى باهتمام الدولة بهم وبمعيشتهم، وأن التطوير والتحديث ليس قاصرا على سكان القاهرة وبعض المدن بعينها، مشددا على ان إستجابة الرئيس وتوجيهاته بتطوير قرى الريف المصرى خطوة لاشك سوف تحدث نقلة نوعية في الريف المصرى تتحسن من خلالها حياة المواطن المصرى وتعزز قيم الولاء والإنتماء لديه، وتمثل بارقة أمل جديدة في بداية العام الجديد