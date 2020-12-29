الصحة: اللقاحات الجديدة فعالة حتى في وجود تحور الفيروس

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون المبادرات، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن مدى تأثير التحور في فيروس كورونا على فعالية اللقاحات الجديدة، لافتًا إلى أن الحكم على ذلك مبكر، حيث تحتاج المزيد من الوقت والتجارب لإثبات ذلك.وأكد لـ "الدستور"، أن أغلب اللقاحات المعتمدة على تركيبة الحامض الغسولى، حيث وجدوا أن التحور حدث في 1% فقط من الأحماض النووية للفيروس نفسه في حين أن 99% من الأحماض ثابتة لم تتغير، وهو ما يعنى نظريًا أن اللقاحات الجديدة سيكون لها فعالية حتى في وجود تحور للفيروس.وأكد أن وزارة الصحة ستستقبل دفعات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن نتيجة تحليل الدفعة الأولى من اللقاح جاءت مبشرة جدًا.