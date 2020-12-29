تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

دشن توجيه التربية الفنية بدمياط ورشة عمل تحت عنوان التربية الفنية ودورها في تنمية روح الانتماء والمواطنة داخل المدارس، وذلك بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية، بحضور عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.وتفقد وكيل الوزارة الأعمال الفنية التي تمت أثناء ورشة العمل، معربا عن تقديره لمستوى الإتقان الفني وإخراجها من خامات البيئة، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وعبدالمنعم ربيع موجه عام التربية الفنية وإلهام المرجاوي موجه أول إدارة دمياط التعليمية.وكرم "عثمان" المعلمين المشاركين في ورشة العمل، طه الغصناوي ومحسن الرفاعي ومحمد رحمة ومحمود ضيف من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية ومحمد عيسى من مدرسة اللغات الرسمية وشريف أبو دبارة مدرسة الشهيد أحمد عوض الإعدادية ونجلاء الرفاعي مدرسة شطا العزبي وإيمان كسبر مدرسة اللغات بعزبة البرج وهيام النيلي مدرسة غيط النصارى الإعدادية وإنجي فضل مدرسة محمد عبده الإعدادية ودعاء الأبحر وسمر النجار مدرسة بركات الخاصة.وأكد "عثمان" أن تربية الأبناء على حب الوطن من المعاني المهمة التي يجب على المعلمين زرعها في الطلاب منذ الصغر، فحب الأوطان يكبر في قلوبهم كلما كبرت أعمارهم، وكلما تربى الطالب على حب وطنه كلما كان مواطنا صالحا في المستقبل.