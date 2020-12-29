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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في قطر لـ143428 حالة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 206 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 152 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و54 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في قطر منذ بداية الجائحة 143428 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 9292 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1231890 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2036 حالة.

كما سجلت قطر حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 132 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 141147 حالة.

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