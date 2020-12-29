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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هدده بسكين.. موظف يتحرش بزميله في حلوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:04 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف تحرش بزميله ومحاولة ممارسة الفجور معه تحت تهديد السلاح في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المجني عليه تعرف على المتهم منذ فترة ونشأت بينهما علاقة صداقة وزمالة عمل، مشيرا إلى أن المتهم استدرجه إلى شقته الكائنة في حلوان بحجة تناول العشاء، ففوجئ به يقترب منه ويحاول ملامسته من أماكن حساسة، فرفض ذلك ونشبت مشادة كلامية بينهما.

وأضاف المجني عليه: «فوجئت بالمتهم يحضر سكينا المطبخ ويهددني بالقتل وأصابني، وعندما استغثت بالأهالي قمت بالهرب في الشارع»، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تعود أحداث القضية لبداية شهر يوليو الماضي، عقب تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا يفيد باستغاثة شاب هرب من زميله بعدما هدده بسكين في منطقة حلوان، وانتقل فريق من ضباط مباحث القسم بقيادة النقيب محمود سعداوي، معاون المباحث إلى منطقة البلاغ.

ودلت التحريات إلى أن الشاب الذي يستغيث مصاب بطعنة نافذة واتهم صديقه بالشروع في قتله، وبمناقشته أكد أنه يربطه بصديقه علاقة زمالة في العمل، وأنه حضر إلى حلوان لتناول العشاء معه ولحين انتهاء ساعات الحظر.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وبمراجعة الكاميرات، ألقي القبض على المتهم وبمناقشته أنكر الواقعة وحاول اتهام الشاكي بالتعدي عليه بالضرب، وتحرر محضر رقم 14684 لسنة 2020 بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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