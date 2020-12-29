206 إصابات جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة و206 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 143269 إصابة و242 وفاة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى شفاء 132 حالة من الفيروس خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 141147 حالة، لافتة إلى وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.