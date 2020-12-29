رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفيوم» تناقش ضوابط واشتراطات البناء الجديدة.. وموقف التراخيص القديمة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:00 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط بمجالس المدن، لمناقشة ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الهدف من الاجتماع إلقاء الضوء على أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع مواد القانون الجديد وآليات تنفيذ هذه الضوابط التي سيتم تطبيقها مطلع العام الجديد، مشيرًا أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

وكشف محافظ الفيوم، أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التي شرعت في أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أي ملاحظات بشأنها، فيما سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التي لم تشرع في أعمال البناء، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أي عقار به خلل هندسي لا يمكن إصلاحه.

وأعلن الأنصاري أن المحافظة سوف تصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي وإخلاء أي عقار به خلل هندسي يهدد سلامة المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيدًا لتنفيذ المشروع القومي لاستبدال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عامًا.

كما أعلن المحافظ عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات وغلق دور المناسبات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التي قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصله، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيئ لأصله وفقًا للمعايير والاشتراطات، حفاظًا على المال العام.

موضوعات متعلقة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

«صحة أسيوط»: حملات دورية على المقاهي والمطاعم لمواجهة تفشي كورونا

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»