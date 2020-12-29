رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب «الوفد»: توجيهات الرئيس بتخفيف الفقر تؤكد انحيازه للفقراء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
المهندس عبدالباسط
المهندس عبدالباسط الشرقاوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تخفيف معاناة المواطنين الاقتصادية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشرقاوي، في بيان اليوم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخفيف معدلات الفقر عن كاهل المواطنين تؤكد انحياز القيادة السياسية للفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفقراء ومحدودي الدخل من أكثر الفئات التي تضررت نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم كله وليس في مصر فقط.

وأشار المهندس عبدالباسط الشرقاوي، إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل تخفيف الفقر ودعم القرى الأكثر احتياجا في 1000 قرية جديدة.

وشدد على أهمية الإجراءات الحكومية بتوجيهات الرئيس السيسي في تخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا وتأهيل القرى ضمن حياة كريمة وذلك للحد من الفقر والتخفيف من آثار فيروس كورونا التي طالت فئة كبيرة جدا من أبناء الشعب المصري.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

«صحة أسيوط»: حملات دورية على المقاهي والمطاعم لمواجهة تفشي كورونا

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»