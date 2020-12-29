نائب «الوفد»: توجيهات الرئيس بتخفيف الفقر تؤكد انحيازه للفقراء

قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تخفيف معاناة المواطنين الاقتصادية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف الشرقاوي، في بيان اليوم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخفيف معدلات الفقر عن كاهل المواطنين تؤكد انحياز القيادة السياسية للفقراء ومحدودي الدخل.وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفقراء ومحدودي الدخل من أكثر الفئات التي تضررت نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم كله وليس في مصر فقط.وأشار المهندس عبدالباسط الشرقاوي، إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل تخفيف الفقر ودعم القرى الأكثر احتياجا في 1000 قرية جديدة.وشدد على أهمية الإجراءات الحكومية بتوجيهات الرئيس السيسي في تخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا وتأهيل القرى ضمن حياة كريمة وذلك للحد من الفقر والتخفيف من آثار فيروس كورونا التي طالت فئة كبيرة جدا من أبناء الشعب المصري.