اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 23 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، غالبيتهم أسرى سابقون.وذكر نادي الأسير- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الثلاثاء- أن 13 مواطنًا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في رام الله والبيرة، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، عُرف منهم: رامي فضايل؛ وهو أسير سابق أُفرج عنه قبل عدة أيام بعد اعتقال إداري استمر مدة عامين، بالإضافة إلى عبدالله متولي، وعصام الطاهر، ويوسف فواضله، وطارق فياض، وسالم بادي، وهادي الطرشة، وفادي الطرشة، ومحمود فايق عطا، ومحمد عبدالله، ونجله حازم، ورامز وشحة، ورءوف عبدالله.ومن جنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين، ومن القدس وبلداتها اعتقل خمس مواطنين، كما جرى اعتقال فتاة من بلدة العبيدية في بيت لحم، وتم الإفراج عنها لاحقًا بكفالة، وتم تعيين جلسة محاكمة لها الخميس المقبل.كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة "قراوة بني حسان" في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، الأسير السابق محمد مرعي.