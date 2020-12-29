ضبط 60 ألف كمامة مغشوشة بطنطا

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 60 ألف كمامة طبية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، داخل شقة للتصنيع بدون ترخيص بطنطا، قبل طرحها للبيع بالأسواق.كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث التموين يفيد بضبط 60 ألف كمامة طبية، وكمية كبيرة من مواد تصنيع الكمامات، و13 ماكينة لتصنيع الكمامات، داخل شقة معدة كمصنع لإنتاج الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم أول طنطا، وتم ضبط 5 أشخاص من القائمين على عملية التصنيع من بينهم مالكة الشقة، وبسؤالهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.