تجديد حبس المتهمين بسرقة المركبات البخارية بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي يسرق المركبات البخارية في المرج.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين «أشرف.س»، و«حمادة.أ» عاطلين وأقرا بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج.وأقر المتهمان بسرقة 11 توك توك بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدًا لبيعها وتمكنت من بيع 4 منها.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.