فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا رغم انخفاض الإصابات مؤشر خطير

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة سامر أسعد، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في فلسطين لا تزال ثابتة، على الرغم من انخفاض منحنى الإصابات نوعًا ما، الأمر الذي يعد مؤشرًا خطيرًا، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية الجديدة.وأكد أسعد أن سبب ارتفاع أعداد الوفيات يكمن في كون الفيروس أصبح واسع الانتشار وفي كل مكان، وبالتالي وصل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى أن العديد من المرضى يصلون المستشفى في وقت متأخر من الإصابة، وبالتالي تكون حالتهم صعبة وتستدعي إدخالهم للعناية المكثفة.وأوصى أسعد بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات التي صدرت عن الحكومة للحد من الجائحة، كالتباعد الاجتماعي وعدم إقامة الحفلات، وارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات، إضافة لضرورة الذهاب مبكرًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض.