قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من بلدة حزما وبلدة الطور بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين إياد الهدرة ومحمد ثائر أبوخليل، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها شمال شرقي القدس.