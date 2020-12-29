قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من محافظة جنين الفلسطينية.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت زياد ياسر السعدي من مدينة جنين، وإسلام سالم عارضة من بلدة عرابة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.