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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 عاطلين حاولوا ترويج الهيروين في بدر.. تجديد حبس

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 480 جراما قبل ترويجها بمدينة بدر)، بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

وكان ضباط قسم شرطة بدر، قد تمكنوا من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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