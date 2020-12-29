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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رصد 6193 مخالفة مرورية متنوعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
مرور القاهرة
مرور القاهرة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 6193 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات «2774 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 229 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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