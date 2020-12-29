رصد 6193 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 6193 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات «2774 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 229 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص».وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.