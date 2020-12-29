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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بنجوم وخريطة مميزة.. حفلات وبرامج رأس السنة على قنوات «المتحدة»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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استعدت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم وجبة مميزة من الحفلات والبرامج الترفيهية ليلة رأس السنة، على قنواتها لإمتاع الجمهور في تلك الليلة في الوقت الذي يتطلب عدم الخروج والسهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

- جدول حفلات وبرامج رأس السنة

و ترصد "الدستور" جدول حفلات وبرامج رأس السنة على قنوات المتحدة، وكا ن من أبرزها المفاجأة الكبرى التي أعدتها الشركة حفلا لاثنين من أهم المطربين في الوطن العربي وهما تامر حسني ونانسي عجرم، حيث يعرض الحفل على شاشتي أون والحياة، وسيبدأ في تمام الحادية عشرة من مساء الخميس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وتبدأ قناة الحياة جدولها في تمام الرابعة عصر الخميس من خلال حفلة من "4 شارع شريف" مع شريف مدكور والتي يقدم فيها حفلا لعمر كمال من داخل استوديوهات الحياة، ويقدم برنامج الحياة اليوم فقرات مميزة وحفلا غنائيا سيتم الإعلان عنه خلال ساعات، كما يقدم الإعلامي عمرو الليثي حفلا غنائيا للمطرب الشعبي محمود الليثي يوم الجمعة.

فيما أعدت قنوات "دي إم سي" لحفل مميز من خلال برنامج مساء دي إم سي، وستكون المفاجأة من خلال حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، تستضيف خلالها النجمة روبي والنجم بهاء سلطان والمطرب ويجز.

وتقدم قوات "سي بي سي" حلقة خاصة مع النجمة ليلى علوي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى حفل غنائي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

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