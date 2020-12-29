لاجئات إيران إلى تركيا يتعرضن لإغتصاب واعتداءات.. هذه شهاداتهن

رصد تقرير صادر عن موقع "دوفار التركي"، معاناة اللاجئين الذين يدخلون تركيا عبر الحدود الإيرانية، والانتهاكات التي يتعرضون لها، خاصة النساء، مشيرًا إلى أن اللاجئات يتعرضن لأنواع عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الاغتصاب والاعتداءات الجسدية.وكشفت الصحفية التركية هيل غونول طاش، في تقريرها الذي نقله مركز ستوكهولم للحريات، أن اللاجئات في تركيا يتعرضن لأبشع الانتهاكات الجنسية بشكل مستمر من قبل قوات الأمن في البلاد، مشيرة إلى ان العديد منهن يتعرض للابتزاز من قبل رجال السلطة حيث يهددوهن بترحيلهن إذا تحدثن عن تلك الانتهاكات أو قمن بكشفها.وبحسب غونول طاش، التي توجهت إلى مدينة "فان" في أقصى شرق تركيا والتي تحولت إلى بؤرة للاجئين الفارين من بلادهم، يتعرض اللاجئون هناك إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية إلى جانب الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 1698 لاجئًا مسجلًا في "فان"، بحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة.وأضافت أن النساء هناك يتعرض للاغتصاب والإيذاء البدني من قبل ضباط الأمن، حيث تحدث الصحفية مع إحدى اللاجئات الإيرانيات (تدعى Z.N) التي كشفت عن اغتصابها من قبل ضابطين أمن، موضحة إنه تم فتح تحقيق في الواقعة بواسطة مكتب المدعي العام، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة دخول هذا الضابط غرفتها- رغم أن ذلك ممنوعا.وكشف التحقيق عن آثار حمض نووي لأحد الضباط على ملابس اللاجئة الإيرانية، وتم القبض على كلا الضابطين في النهاية، لكنهما اختفيا أثناء محاكمتهما، بينما تم اعتقال السيدة واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة بضعة أشهر.وقالت غونول طاش: "على الرغم من أن تلك السيدة تعرضت لصدمة، إلا أنها لم تخضع لفحص طبي ولم ترسل إلى المستشفى"، "لقد احتُجزت لشهور في نفس المركز الذي تعرضت فيه للاغتصاب"، مضيفة إنه أثناء فترة احتجازها لم يتمكن أي من المحامين الذين يمثلونها من الوصول إليها أو التحدث معها.وتابعت الصحيفة في تقريرها أن Z.N. لم تكن اللاجئة الوحيدة التي تعرضت للاغتصاب خلال وجودها في تركيا، حيث تم اغتصاب سيدة رواندية دخلت تركيا من الحدود الإيرانية، وعندما تقدمت بشكوى وتم القبض على أحد المغتصبين، لم يتمكنوا من العثور على السيدة، مما دفعهم إلى افتراض أنها قد تم ترحيلها بهدوء.وأوضح التقرير، أن اللاجئين يواجهون أيضا نقصا في الرعاية الصحية رغم منحهم طاقات هوية مؤقتة مع أرقام ضمان اجتماعي، ولكن لم تقم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتفعيل تلك البطاقات خلال العام الماضي، مما يجعل من الصعب على اللاجئين الذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.وقالت غونول طاش إن العديد من اللاجئات تعرضن للتهديد بالتزام الصمت حيال الانتهاكات والاغتصاب، مما جعل النساء اللواتي تمت مقابلتهن من قبل المحامين يرفضن التقدم بشكوى، بسبب تهديد من هم في السلطة بترحيلهن إذا فعلوا ذلك.وتروي الصحفية التركية حال اللاجئين المقيمين في تلك المدينة، فهم يعيشون في أحياء صغيرة ومتكدسة، دون وجود أي إجراءات احترازية أو تباعد اجتماعي، فكل أسرة لديها متوسط خمسة أطفال متكدسة في غرفة واحدة، ما يزيد من فرص انتشار فيروس كورونا بسهولة أكبر، مضيفة أن معظم من أصيبوا بالوباء لم يتمكنوا من الحصول على العلاج أو حتى خضوعهم للفحص أو المتابعة.