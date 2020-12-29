إيبارشية مطاي تُعلن ترتيبات احتفالات عيد الميلاد

أعلنت إيبارشية مطاي للأقباط الأرثوذكس عن ترتيبات احتفالات الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.وقالت الإيبارشية في بيان لها: «تقتصر احتفالات رأس السنة على صلاة تسبحة كيهك حتى التاسعة مساءً، على أن يقام صلاة القداس الإلهي صباح يوم الجمعة 1 يناير».وأضافت أنه «بالنسبة لقداسات عيد ميلاد المجيد وعيد الغطاس، أن يكون الحضور بنسبه 25% من مساحة الكنيسة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة».وتستعد الكنائس المصرية المختلفة للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، والذي يحل في 31 ديسمبر الجاري، وقررت الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام بالكنائس تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.