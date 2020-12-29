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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تحقق تقدما كبيرا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
وانغ وين بين
وانغ وين بين
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي حققت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة.

وأضاف بين - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم - أن الاتفاقية مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمل بلاده في أن توفر الاتفاقية إطارا مؤسسيا صلبا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأن تحقق فوائد ملموسة للشركات والشعب من الجانبين.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.

وبدأ الجانبان مفاوضات حول اتفاقية الاستثمار الثنائية عام 2013 من أجل منح المستثمرين من كل جانب فرصة دخول سوق الجانب الآخر على مدى طويل مع حماية المستثمرين والاستثمارات.

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