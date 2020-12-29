رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يمد حظر التجول

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تعليق مبيعات المشروبات الكحولية وتمديد حظر التجوال، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الموجة الثانية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإرتفاع حالات الإصابة بـ (كوفيد -19).

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي في جنوب أفريقيا حيث تنتشر فيه سلالة جديدة من فيروس كورونا يعد مقلقا بشكل متزايد، مضيفا أنه تم تسجيل نحو 50 ألف حالة إصابة جديدة في البلاد وذلك منذ عيد الميلاد.

وأوضحت القناة أن نحو 27 ألف شخص توفوا بسبب الجائحة، كما أصيب أكثر من مليون مواطن، مما جعل الرئيس "رامافوزا" يعلن سلسلة من الإجراءات الجديدة، مساء أمس، خلال كلمة ألقاها.

ومدد رئيس جنوب أفريقيا رسميا حظر التجوال في البلاد ليبدأ اعتبارا من الساعة 9 مساء بدلا من 11 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وأوضح أنه لن يسمح ببيع الخمور واستهلاكه بالتجزئة ويستمر حتى 15 يناير المقبل حظر استهلاك الخمر في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ.

وعلل الرئيس أن السلوك غير المسئول للمواطنين الناجم عن السكر تسبب في زيادة معدلات انتقال العدوى، وأدت الحوادث والعنف المرتبط بالسكر إلى الضغط على خدمات الطوارئ في البلاد.

يذكر أن إجراءات احتواء الجائحة كان لها تداعيات كارثية على اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: العالم سيواجه تحديات جديدة في 2021

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

العالم يتجاوز 81 مليون إصابة بكورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

الصور

image description

تدشين ورشة فنية عن «الانتماء» بمدارس دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تتابع مواجهة كورونا بالمدن الجامعية.. وتطمئن الوافدات

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مواجهة كورونا في «الثانوية العسكرية»

image description

حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الأكثر قراءة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اعتقال 23 فلسطينيًا في الضفة

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

2020.. عام رحيل نجوم الفن عالميًا

إطلاق سراح الممثلة الأمريكية لوري لافلين

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

العايق في مفردات الحارة المصرية

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»