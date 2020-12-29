«كورونا» يخطف أحد مقاتلي «الجيش الأبيض» في البحيرة

شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأحد أبطال الجيش الأبيض، برحيل الدكتور ربيع غانم، استشارى الباطنة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، ورئيس قسم الباطنه "السابق" بمستشفى الدلنجات المركزي، متأثرا بإصابته بالوباء اللعين، بعد دخوله عزل مستشفى دمنهور التعليمي منذ أيام، حتى وافته المنية.ومن جانبها نعت نقابة أطباء البحيرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ببالغ الأسى الدكتور ربيع غانم، استشاري أمراض الباطنة بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.كما نعى أهالي مركز ومدينة الدلنجات الفقيد الدكتور ربيع غانم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان مثالًا للأدب والتفاني في العمل، ولم يكن يتوانِ عن خدمة أحد من المرضى، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى.